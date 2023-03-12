Взял и приуныл: в Новосибирске на дорогу упал светофор с дорожными знаками

Светофор упал на проезжую часть. Фото: t.me/teleact54
В Новосибирске на дорогу упал светофор с дорожными знаками. Инцидент произошел 12 марта в Ленинском районе на улице Блюхера. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
- Светофор возле Блюхера, 54, подбит, но не сломлен. В отличие от своего коллеги на противоположной стороне дороги, - сообщает подписчик группы.
На кадрах видно, что один из светофоров покосился, а второй упал полностью на проезжую часть. Тем самым затруднил проезд автомобилей.
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