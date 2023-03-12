В Новосибирской области 18-летний парень убил пенсионерку из-за ноутбука

Парень ударил пенсионерку ножом в шею. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области 18-летний парень убил 84-летнюю пенсионерку из-за ноутбука. Трагедия произошла в одном из сел Усть-Тарского района в ночь с 9 на 10 марта.

- Парень проник в дом к пенсионерке, чтобы обокрасть. Он увидел, что женщина проснулась и ударил ее ножом в шею, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что после парень забрал у женщины ноутбук и скрылся. Бездыханное тело бабушки нашли местные жители на следующий день и сообщили в полицию.

- В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее судимый за преступления против собственности молодой человек, - уточнили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство. Парню избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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