Морозы возвращаются? Новосибирские синоптики обещают похолодание в середине марта

В середине месяца ожидается снег с дождем. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирские синоптики дали прогноз на середину марта. Прогноз на месяц появился на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Во второй декаде месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -5…-10 градусов до -16…- 21 градуса, днем от 0… -5 градусов до -6… -11 градусов, - говорится на сайте.

Ближе к концу месяца синоптики обещают потепление до +7 градусов днем. Ночью столбики термометров будут опускаться до 0… - 5 градусов.

Синоптики отмечают, что горожан ждут осадки в виде снега с дождем.

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