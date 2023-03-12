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НовостиОбщество12 марта 2023 6:01

Морозы возвращаются? Новосибирские синоптики обещают похолодание в середине марта

Столбики термометров опустятся до -21 градуса
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В середине месяца ожидается снег с дождем.

В середине месяца ожидается снег с дождем.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирские синоптики дали прогноз на середину марта. Прогноз на месяц появился на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Во второй декаде месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -5…-10 градусов до -16…- 21 градуса, днем от 0… -5 градусов до -6… -11 градусов, - говорится на сайте.

Ближе к концу месяца синоптики обещают потепление до +7 градусов днем. Ночью столбики термометров будут опускаться до 0… - 5 градусов.

Синоптики отмечают, что горожан ждут осадки в виде снега с дождем.

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