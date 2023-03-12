«Позвонил и сказал, что видит хвост электрички»: в Новосибирской области ищут мужчину в коричневой камуфлированной куртке

Артем Клягин пропал 1 марта. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области в городе Искитиме пропал 34-летний Артем Валерьевич Клягин. О мужчине ничего неизвестно с 1 марта.

- Утром должен был сесть на электричку, где в вагоне его ждал родственник, но позвонил сказав, что видит хвост электрички. Проживает в Искитимском районе. Ранее не пропадал, - рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост Артема Клягина 180 сантиметров. Он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Артем был одет в коричневую камуфлированную куртку, светлые штаны и черные берцы.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Артема Валерьевича Клягина сообщите по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.

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