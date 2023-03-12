«Выписал сироп и дыхательную гимнастику»: новосибирцы рассказали о недостатках городских поликлиник

Ноосибирцы рассказали о своих недовольствах поликлиниками. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирцы рассказали о недостатках городских поликлиник. Своеборазный рейтинг можно составить, ориентируясь на отзывы сервиса 2GIS.

Самая низкая оценка у поликлиники на улице Лазурной в Октябрьском районе. Горожане пожаловались на невозможность записаться на прием и длинные очереди.

- Я пришла к терапевту, он открыл мне больничный, но лекарств не выписал никаких. Прихожу снова на приём, говорю, что лучше не становится. Продлил больничный, добавив, чтобы я какой-то сироп пила и делала дыхательную гимнастику, - пишет один из пользователей.

Горожане так же высказали свое недовольство одной из поликлиник на Троллейном жилмассиве. Они возмущены тем, что до нее невозможно дозвониться.

Еще одна поликлиника, которой не довольны новосибирцы находится на Карла Маркса.

- Забудьте о том, что можно дозвониться и записаться к нужному врачу, я звонил несколько дней подряд и в ответ на просьбу о записи к кардиологу мне отвечали «талоны закончились, звоните завтра», - пишет один из посетителей.

Однако, один из свежих отзывов положительный. Сибирячка порадовалась введению в поликлинике электронной очереди и свежему ремонту.

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