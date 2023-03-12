Алексея Юрьевича призвали 26 октября. Фото: vk.com/kuibyshevskiy_nso
Мобилизованный звукорежиссер из Новосибирской области Алексей Гудин погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.
- 26 октября 2022 года старшина Гундин был призван в рамках частичной мобилизации. 3 марта 2023 года Алексей Юрьевич геройски погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, - сообщается на официальной странице администрации в соцсетях.
Алексей Гудин работал звукорежиссером в местном доме культуры.
Прощание с Алексеем состоится 12 марта.
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