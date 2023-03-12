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НовостиОбщество12 марта 2023 4:00

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта тротуаров за 145,5 миллионов рублей

Какие именно улицы отремонтируют пока неизвестно
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ремонт тротуаров обойдется в 145,5 миллионов рублей.

Ремонт тротуаров обойдется в 145,5 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта тротуаров за 145,5 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по ремонту и восстановлению тротуаров, - говорится в заявке.

Известно, что заявку на поиск работников подал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Информация о закупке появилась на сайте 10 марта.

Какие дороги именно отремонтируют пока неизвестно.

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