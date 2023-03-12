«Вход с витражом и хорошая проходимость»: в Новосибирске продают магазин «Дом ткани» за 45 миллионов рублей

В магазине торгуют тканью и швейной фурнитурой.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске продают магазин «Дом ткани». Его цена – 45 миллионов рублей. Объявление о продаже готового бизнеса появилось на одном из городских сайтов.
- В продаже торговое помещение 405 квадратных метров с отдельным входом, первая линия. Отдельный вход с большим обзорным витражом, который виден с любой точки площади Лунцева. Высокий пешеходный, автомобильный трафик и уникальное расположение объекта дает возможность использования под любой вид деятельности, - рассказывает о магазине продавец.
Магазин продают за 45 миллионов рублей. Фото: скриншот с сайта
По фотографиям, приложенным к объявлению, можно увидеть, что в магазине продают ткань, швейную фурнитуру.
Как уточнил продавец, рядом с магазином много парковочных мест.
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