«Вход с витражом и хорошая проходимость»: в Новосибирске продают магазин «Дом ткани» за 45 миллионов рублей

В магазине торгуют тканью и швейной фурнитурой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске продают магазин «Дом ткани». Его цена – 45 миллионов рублей. Объявление о продаже готового бизнеса появилось на одном из городских сайтов.

- В продаже торговое помещение 405 квадратных метров с отдельным входом, первая линия. Отдельный вход с большим обзорным витражом, который виден с любой точки площади Лунцева. Высокий пешеходный, автомобильный трафик и уникальное расположение объекта дает возможность использования под любой вид деятельности, - рассказывает о магазине продавец.

Магазин продают за 45 миллионов рублей. Фото: скриншот с сайта

По фотографиям, приложенным к объявлению, можно увидеть, что в магазине продают ткань, швейную фурнитуру.

Как уточнил продавец, рядом с магазином много парковочных мест.

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