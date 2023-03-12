В Новосибирской области на трассе произошло массовое ДТП: погиб 62-летний водитель«Honda Fit»

ДТП произошло рано утром на трассе. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области на трассе столкнулись три автомобиля: водитель одного из них погиб. ДТП произошло в Мошковском районе рано утром 12 марта.

- 62-летний водитель иномарки «Honda Fit» ехал из Новосибирска в Мошково. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать авто и врезался в встречный ВАЗ 2107, а после столкнулся с грузовиком «Ford», - сообщили в Госавтоиснпекции по НСО.

Пенсионер погиб на месте не дождавшись приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они организовали реверсивное движение на трассе. Так же правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП .

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