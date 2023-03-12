«Я творю в родном селе»: в Новосибирске открылась выставка российского скульптора Даши Намдакова

Выставка продлится до 28 мая. Фото: Анатолий Якимов

В Новосибирске открылась выставка российского скульптора Даши Намдакова. Ее можно увидеть в Новосибирском государственном художественном музее. Об этом сообщает издание «Горсайт».

Со столицей Сибири Даши Намдакова связывает учеба в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Однако через полгода обучения ему пришлось вернуться домой из-за болезни.

- Сейчас я живу и творю в своём родном селе Укурик в Забайкальском крае. Это своего рода возвращение к истокам. Сейчас я уже в таком возрасте, что не нужно никуда спешить, а можно всё обдумать, - рассказал Даши Намдаков «Горсайту».

Выставка продлится до 28 мая. На не можно увидеть более 100 работ скульптора: от украшений до скульптур.

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