Сильный ветер, гололед и +5: новосибирцев ждет необычная погода 12 марта

12 марта в Новосибирске потеплеет до +5 градусов.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
12 марта в Новосибирске прогнозируют гололед, сильный ветер и тепло до +5. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
– Днем в городе будет +3…+5. Порывы южного ветра достигнут 10 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах сильный гололед, – сообщают метеорологи.
«Яндекс Погода» обещает +1 и небольшой снег.
Ранее в МЧС выпустили предупреждение в связи с сильным ветром и гололедицей.
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