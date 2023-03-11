Дачники рассказали, что обязательно должно быть в загородной аптечке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что обязательно должно быть в дачной аптечке. По его словам, она обязательно должна включать в себя лекарства от аллергии,сердечные капли на случай солнечного удара и антисептики. Кроме того, при выборе медикаментов необходимо учитывать состав семьи — возраст, хронические заболевания. - В зависимости от состава семьи, возраста, хронических заболеваний, особенностей здоровья аптечка у всех дачников разная. Однако есть обязательные препараты в аптечке для дачи: от аллергии, небольших травм — порезов или ожогов, а также сердечные капли на случай солнечного удара. Самые частые проблемы на даче — порезался, поранился, обжегся у костра, упал с велосипеда. Даже незначительные раны могут быть крайне опасны, если начнется заражение, — пояснил Чаплин изданию NEWS.ru. Кроме того, в аптечку стоит положить йод, перекись водорода, спиртовые салфетки, лейкопластыри, бинты, вату и жгуты, а также активированный уголь и солевые растворы, чтобы не допустить обезвоживания при отравлении. На случай укусов всегда нужно иметь при себе антигистаминные препараты, кремы, мази и гели.

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