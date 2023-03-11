Впечатляюще красиво: в Новосибирской области небо на закате окрасилось в цвета российского флага

В Новосибирской области небо на закате окрасилось в цвета российского флага. Фото: предоставлено читателями.

Невероятный закат наблюдали жители Новосибирской области в субботу, 11 марта. На заходе солнца небеса окрасились в цвета флага России. Впечатляюще красивыми кадрами с КП-Новосибирск поделились читатели.

– Наблюдали такой закат в Венгеровском районе, между селом 1- Петропавловка и деревней Григорьевка, – уточнили читатели.

На кадрах, которые прислали в редакцию сибиряки, видно, что небо окрасилось в бело-сине-красный цвет.

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