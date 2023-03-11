Жителей Новосибирской области предупредили о сильном ветре и гололеде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области ожидаются сильный ветер и гололед на дорогах. Об этом жителей региона предупредили в МЧС. Сибиряки получили смс-оповещения от ведомства.

В ГУ МЧС по НСО предупреждают, что порывы ветра в регионе 12 марта достигнут 20 метров в секунду. На дорогах при этом будет сильный гололед.

Тем временем синоптики предупреждают о ветре до 16 метров в секунду в Новосибирской области. А также прогнозируют днем 12 марта +2…+7 градусов и снег с дождем.

Ранее в МЧС предупредили о сходе с крыш снега и наледи из-за потепления.

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