Новосибирские власти потратят 2 млн рублей на демонтаж киосков и торговых палаток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске власти намерены потратить свыше 2 млн рублей на демонтаж ларьков и торговых палаток. В планах очистить от таких строений 1900 квадратов в городе. Тендер на это объявили в мэрии.

Согласно документации, подрядчику нужно будет киоски и палатки переместить в места спецхранения. Находятся они на улицах Игарской, Выборной и Полякова. Убрать намерены торговые палатки, автоматы, павильоны. Также это касается автолавок, торговых галерей и елочных базаров.

Сумма, которую власти выделят на очистку территории от таких стропений, составляет 2 миллиона 90 тысяч рублей.

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