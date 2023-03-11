В Новосибирске утвердили название парка около нового ЛДС. Фото: Телеграм-канал // Анна Терешкова.

В Новосибирске 11 марта утвердили официальное название парка рядом с ЛДС в Кировском районе города. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

– Решено назвать новый парк, расположенный в Кировском районе рядом с многофункциональной ледовой ареной по ул. Немировича-Данченко: парк «АРЕНА», – уточнила вице-мэр.

По словам Анны Терешковой, название официально утвердили на заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети.

Известно, что голосование за название вели на Госуслугах. Вариант «Парк «Арена» выбрали большинство новосибирцев. Связано это с тем, что других вариантов предложено не было. Проголосовали за наименование 204 человека, а против голос отдали 130 человек. Нашлись также те, кто затруднился ответить.

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