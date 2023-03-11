В Новосибирске слабослышащий курьер на «Хонде» столкнулся с «Тойотой» с беременной в салоне.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В субботу, 11 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля службы доставки и кроссовером «Рав4». В салоне второго авто была беременная женщина.
Машины получили критические повреждения. Особенно авто курьера. Фото: "АСТ-54".
– На пересечении улиц Карла Маркса и Геодезической столкнулись курьер доставки на автомобиле Honda и водитель кроссовера Toyota RAV4. Курьер является слабослышащим, в салоне Toyota находилась беременная девушка. От удара в салоне доставщика разлетелась панель, вылетело лобовое и вместе с ним слуховой аппарат, – написали в паблике «АСТ-54».
Очевидец помог курьеру найти слуховой аппарат. Успокоил мужчину. Также успокоил беременную женщину. У нее случился стресс из-за аварии. Машины получили критические повреждения. Особенно авто курьера.
Как рассказали в ГИБДД по Новосибирску, в аварии никто не пострадал. Ее оформили как происшествие с материальным ущербом.
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