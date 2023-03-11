Под Новосибирском водители фур погибли в жестком столкновении двух грузовиков. Фото: ГИБДД по НСО.

В субботу, 11 марта, в Барабинском районе Новосибирской области произошла смертельная авария с участием двух фур. Оба водителя погибли, сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

– Примерно в 21:30 грузовой автомобиль Mersedes Benz двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Омска в направлении Новосибирска. По предварительным данным, на 1165 км трассы выехал на встречку. Там столкнулся с грузовым автомобилем Volvo FN, под управлением мужчины 1996 года рождения, который двигался во встречном направлении, – уточнили в ГИБДД.

Столкновение стало фатальным для двух водителей. Тот, кто управлял фурой Mersedes, погиб на месте. Его личность и возраст устанавливают. Водитель фуры «Вольво», парень 1996 года рождения, умер в больнице.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. На участке организовано реверсивное движение.

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