Участник СВО Александр Голубь умер во время отпуска в Новосибирской области. Фото: Оксана Семенова // "ВКонтакте".

В Новосибирской области простились участником спецоперации на Украине Голубем Александром. Он скончался на 35-м году жизни. Трагическую весть сообщила глава Краснозерского района Оксана Семенова.

– Доброжелательный, открытый в общении, честный и справедливый, Александр всегда был готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждался, – рассказала глава района и выразила соболезнования родным умершего.

Как рассказали КП-Новосибирск друзья военнослужащего, Александр приехал на малую родину в отпуск в январе. На днях он умер от сердечного приступа.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Александра.

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