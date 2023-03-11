Самолет «Новосибирск-Норильск» задержали почти на сутки из-за непогоды. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Рейс авиакомпании S7 «Новосибирск-Норильск» задержали из-за непогоды. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

– По графику время вылета рейса было 11 марта в 05:10 утра. Планируемое время вылета – 03:30 12 марта, – уточнили в ведомстве.

Известно, что вылета ожидают 174 пассажира. Их обеспечили питанием, напитками и разместили в гостинице.

– Транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи задержками авиарейсов по метеоусловиям в аэропорту Норильска, – добавили в прокуратуре.

Известно также, что из-за плохой погоды в Норильск не смогли прилететь рейсы из Красноярска и Москвы. А вылететь из аэропорта не смогли самолеты в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск и Москву.

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