В Новосибирске 46-летнюю женщину порезала престарелая подружка

В Новосибирске 46-летнюю женщину порезала престарелая приятельница во время застолья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске пьяные посиделки двух приятельниц закончились поножовщиной. В больницу попала 46-летняя женщина. Порезала ее престарелая подруга. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Правоохранители задержали подозреваемую. Оказалась ей ранее не судимая 71-летняя женщина. Известно, что приятельницы распивали алкоголь. Между ними внезапно вспыхнула ссора. Пенсионерка схватила нож и ударила им собутыльницу, – говорится в сообщении полиции.

На 71-летнюю сибирячку возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей светит срок до 10 лет. Пока она под подпиской о невыезде.

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