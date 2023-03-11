«После рождения прыгают с трехметровой высоты»: в Новосибирском зоопарке вылупились бесстрашные утята мандаринки

В Новосибирском зоопарке вылупились бесстрашные утята-мандаринки. Фото: Новосибирский зоопарк // Дмитрий Находов.
В Новосибирском зоопарке две утки мандаринки стали мамами. Птенцов они вывели с разницей в 3 недели еще в январе. А 2 дня назад вылупились еще 7 крох. Известно, что в первом выводке – 8 птенчиков, а во втором – 6.
– Каждого из этих малышей можно назвать бесстрашным: вскоре после появления на свет утята совершили прыжок с трехметровой высоты. Выпрыгивают из дуплянки вниз. Им ничего не угрожает при приземлении, потому что они очень легкие, – рассказала заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.
Живут малыши мандаринки в большом вольере под куполом на втором этаже павильона «Тропический мир». Там они соседствуют с другими видами птиц. Для птенчиков сотрудники зоопарка ставят емкости с водой. Чтобы они учились плавать. Подросших птенцов выпускают к другим птицам.
Выводки, родившиеся в январе, уже разгуливают по вольеру и купаются в большом бассейне. А те, что вылупились 2 дня назад, пока совсем крошечные. И находятся отдельно с мамой-уткой.
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