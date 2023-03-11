Внизу проезжая часть: новосибирцы пожаловались на крутую лестницу, превратившуюся в ледяную горку

В Новосибирске крутая лестница на улице Ударной превратилась в ледяную горку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Новосибирска возмущены состоянием спуска по лестнице от остановки «Кирзавод» к жилым домам по улице Ударной. По словам горожан, ступеньки покрыты льдом.

– Спуск недели 2 уже не чистится, лёд сравнял ступени в горку, – написали горожане в группе «АСТ-54».

Они добавили, что по этой лестнице дети ходят в школу. А внизу крутого спуска расположена проезжая часть. Новосибирцы переживают, что на горке можно упасть и серьезно травмироваться или же скатиться под колеса машин.

Внизу крутого спуска расположена проезжая часть. Фото: "АСТ-54".

– По такому спуску только на ледянке ездить, – уверены комментаторы.

– Весь Новосибирск сейчас – полоса препятствий, – жалуются горожане.

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