«Хозяйка ревет, под каждый закуток заглядывает»: в Новосибирске бабушка ищет крупного кота Барсика, выпрыгнувшего из окна на Лазурной

В Новосибирске пенсионерка ищет крупного кота Барсика, выпрыгнувшего из окна на Лазурной Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске у бабушки, которая живет на Лазурной улице, в доме № 4, случилась трагедия. Пропал ее любимец – крупный кот Барсик тигрового окраса. По ее словам, ночью выпрыгнул из окна.

– Женщина места себе не находит. Ходит, ревет, под каждый закуток залезает, под каждую машину, – рассказала КП-Новосибирск знакомая пенсионерки.

По словам женщины, фотографий кота у бабушки нет. У нее кнопочный телефон, без камеры.

– Выпал с 3 этажа, не знаю как, но следы от окна его есть. Пошёл в сторону киосков. Кот весом 4.5 кг, полосатый. К пенсионерке пришла дочь в гости, с ночёвкой, и оставила окно, по-моему, открытым, – уточнила собеседница.

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