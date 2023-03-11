«Его раздавило»: в Новосибирске перевернувшаяся иномарка упала боком на парня

В Новосибирске перевернувшаяся иномарка на тротуаре придавила парня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью субботы, 11 марта, на Большевистской, 52 в Новосибирске перевернулась «Хонда Фит». Произошло ДТП на тротуаре.

– Автомобиль упал боком на пострадавшего. Парня раздавило, но он дышал, и скорая его увезла, – рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Подписчики предположили, что водитель иномарки нарушил скоростной режим. Что чревато авариями на скользкой дороге.

В Госавтоинспекции по Новосибирску ДТП еще не прокомментировали.

На месте аварии работала скорая. Фото: "АСТ-54".

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