«Не подходите к домам!»: Новосибирцев предупредили об опасности схода снега с крыш из-за потепления

Новосибирцев предупредили об опасности схода снега с крыш из-за потепления.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске из-за потепления возможен сход снега и наледи с крыш. Об этом горожан предупредили в региональном МЧС. В ведомстве призвали сибиряков к максимальной осторожности.
– Не заходите за временное ограждение, где возможно падение снега и льда с крыши. Не проходите мимо домов в наушниках. Обращайте внимание на скопление снега и льда на крышах. По возможности обходите такие здания или проходите мимо них быстрым шагом. К зданиям, на крышах которых есть скопления наледи, не подходите ближе чем на 3 метра, –говорится в памятке МЧС.
Также в ведомстве попросили не парковать машины рядом с опасными домами.
Ранее сообщалось, что на выходных в Новосибирске, 11 и 12 марта, потеплеет до +5 градусов.
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