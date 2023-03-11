«Кричала очень громко»: в Новосибирске неизвестный сбил девушку с собакой на остановке

В Новосибирске неизвестный сбил девушку с собакой на остановке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на улице Титова на остановке сбили девушку с собакой. Произошло ЧП 10 марта, в районе 8-9 часов вечера, на улице Титова.

– Неизвестный водитель сбил девушку с собакой. Девушка отлетела от дороги, она так громко кричала. Ее увезла скорая. А собаку взяла семейная пара очевидцев, позже они сообщили, что животное не выжило. Номеров машины никто не разглядел, они были грязные. Очевидцы говорят, что машина была «Хендай Солярис», – рассказала КП-Новосибирск знакомая пострадавшей.

Близкие девушки ищут очевидцев ДТП. Они просят их обратиться в полицию, чтобы найти виновника аварии и привлечь его к ответственности.

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