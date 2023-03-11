В Новосибирской области бухгалтера «Горводоканала» будут судить за мошенничество почти на два миллиона рублей

Сотрудницу «Горводоканала» в Новосибирской области будут судить за мошенничество почти на два миллиона рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сотрудницу «Горводоканала» в Новосибирской области будут судить за мошенничество почти на два миллиона рублей. Она проворачивала махинации с документами, увеличивая себе выплаты.
— По версии следствия с 28 января 2020 года по 13 мая 2022 года обвиняемая, будучи главным бухгалтером МУП «Водоканал» вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денежных средств на свои счета, выразившиеся в завышении заработной платы, отпускных, аванса по заработной плате и алиментов, — рассказали в Татарском районном суде. — После этого денежные средства с лицевого счёта МУП «Водоканал» в банке переводила на свои лицевые счета, похитив, таким образом, 1 961 827 рублей.
Против нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере». Слушание по делу назначено на конец марта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер