В Новосибирской области бухгалтера «Горводоканала» будут судить за мошенничество почти на два миллиона рублей

Сотрудницу «Горводоканала» в Новосибирской области будут судить за мошенничество почти на два миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудницу «Горводоканала» в Новосибирской области будут судить за мошенничество почти на два миллиона рублей. Она проворачивала махинации с документами, увеличивая себе выплаты.

— По версии следствия с 28 января 2020 года по 13 мая 2022 года обвиняемая, будучи главным бухгалтером МУП «Водоканал» вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денежных средств на свои счета, выразившиеся в завышении заработной платы, отпускных, аванса по заработной плате и алиментов, — рассказали в Татарском районном суде. — После этого денежные средства с лицевого счёта МУП «Водоканал» в банке переводила на свои лицевые счета, похитив, таким образом, 1 961 827 рублей.

Против нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере». Слушание по делу назначено на конец марта.

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