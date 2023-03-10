«Вода льется через верх ванн и раковин»: в Новосибирске жилой дом на Добролюбова затопило канализацией

Люди пожаловались на затопленные канализацией квартиры.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители дома № 255 на улице Добролюбова в Новосибирске пожаловались на затопленные канализационными водами квартиры. По словам людей, ситуация эта не решается несколько дней.
— Тонет в канализации весь 1 этаж дома. Вода стоит во всех квартирах первого этажа. Вода льётся через верх ванн, санузлов и раковин. Люди не могут ни поесть, ни помыться, ни даже спать, потому что черпают воду и выносят на улицу, чтобы не затопило квартиру, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54».
О проблеме сибиряки рассказали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"
Люди также пишут, что 10 марта к ним выезжали коммунальщики, однако проблема так и осталась нерешенной — разобраться с ней пообещали только в понедельник. Сибиряки утверждают, что обратились с жалобами в ГЖИ и МКС-Новосибирск.
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