Минобороны планирует достроить жилой комплекс для военнослужащих в Новосибирске

Строительство заброшенного ЖК для военнослужащих в Калининском районе Новосибирска планирует закончить Минобороны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строительство заброшенного ЖК для военнослужащих в Калининском районе Новосибирска планирует закончить Минобороны. Стройка стартовала еще в 2014 году: было возведено пять 18-этажных домов на 1834 квартиры. Но после этого стройка оказалась заморожена.
Юрлицо застройщика, занимавшегося этим объектом, ликвидировали в 2017 году. Контроль за стройкой ведет 120 отдел госархитектурно-строительного надзора министерства обороны РФ.
Как сообщают «Новосибирские новости», в ближайший месяц должно быть принято решение о возобновлении работ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер