Минобороны планирует достроить жилой комплекс для военнослужащих в Новосибирске

Строительство заброшенного ЖК для военнослужащих в Калининском районе Новосибирска планирует закончить Минобороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство заброшенного ЖК для военнослужащих в Калининском районе Новосибирска планирует закончить Минобороны. Стройка стартовала еще в 2014 году: было возведено пять 18-этажных домов на 1834 квартиры. Но после этого стройка оказалась заморожена.

Юрлицо застройщика, занимавшегося этим объектом, ликвидировали в 2017 году. Контроль за стройкой ведет 120 отдел госархитектурно-строительного надзора министерства обороны РФ.

Как сообщают «Новосибирские новости», в ближайший месяц должно быть принято решение о возобновлении работ.

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