Иммунолог рассказал, как поднять иммунитет весной. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с NEWS.ru., как поддерживать иммунитет в весенний период, когда защитные силы организма ослабевают.

По словам медика, на иммунитет негативно влияют сразу несколько факторов:

недостаточное количество света, «зимнее питания» с минимумом овощей и фруктов, которые бы давали организму необходимые витамины.

Однако приход весны влияет на всех неодинаково. Сильнее всего иммунитет ухудшается у маленьких детей и пожилых, или же тех, кто склонен к простудным заболеваниям.

Болибок считает, что витаминные комплексы надо обязательно принимать, поскольку из продуктов невозможно получить все необходимые организму вещества. Однако с БАДами нужно быть осторожными, чтобы не переборщить.

— Рекомендованная доза потребления витамина C — 70 мг сутки. Сейчас продаются комплексы, в которых содержится и 200 мг, и 400 мг, даже 2000 мг. Это большая нагрузка на печень и почки, — пояснил медик.

Если витамины Балибок рекомендует принимать, то к средствам для поднятия иммунитета следует относиться с большой осторожностью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе прием таких препаратов, консультация со специалиста здесь обязательна.

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