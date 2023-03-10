Важный котик: новосибирский фотограф показал «будни» манула Зеленогорска

Зеленогорску не бывает скучно, у него всегда много дел. Фото: стоп-кадры из видео Романа Паулова

Манулы – одни из самых обожаемых местными жителями обитателей Новосибирского зоопарка имени Шило. За их забавными повадками не устаешь наблюдать. В этот раз в объектив новосибирского фотографа Романа Паулова попал манул Зеленогорск. Котик не постеснялся показать на камеру, как проходит его день.

− У Зеленогорска много важных «манульих» дел, − написал на своей странице «ВКонтакте» Роман.

Пушистый красавчик выходит из своего домика и отправляется на обход территории вольера. Важно все обнюхать и осмотреть, проверить – все ли на своем месте. Кажется, от его внимательного взора ничего не ускользнет.

Еще Зеленогорск любит сидеть, положив лапки на свой хвост. А что – это и тепло, и мягко.

И, наконец, любимое занятие Зеленогорска – залезть на дерево, которое используется им как смотровая башня. Оттуда открывается вид на весь вольер и за его пределы.

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