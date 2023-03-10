В Новосибирске случилось массовое ДТП с пассажирским автобусом

В Новосибирске на перекрестке улиц Громова и Зорге случилось массовое ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на перекрестке улиц Громова и Зорге случилось массовое ДТП. Авария произошла вечером в пятницу, 10 октября. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

— Серебристый седан Toyota Camry столкнулся с серым седаном LADA Granta, а серый кроссовер Lexus RX300 притёрся с белым автобусом № 14, — рассказали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В Госавтоинспекции по городу аварию не прокомментировали, информации о пострадавших нет. Судя по кадрам, сделанным очевидцам, серьезных повреждений авто не получили.

По словам новосибирцев, ДТП на этом перекрестке — явление не удивительное. Ведь уже несколько дней там не работает светофор.

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