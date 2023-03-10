В Новосибирске «Киа Соренто» сбила женщину на переходе и уехала

В Новосибирске иномарка сбила женщину, переходившую дорогу, и уехала. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила женщину, переходившую дорогу, и уехала. ДТП случилось вечером в пятницу, 10 марта в Ленинском районе города.

— В 20:05 водитель автомобиля «Киа Соренто» ехал по улице Титова в сторону улицы Троллейная. Около дома № 40 на улице Титова он сбил переходившую дорогу женщину примерно 30 лет на вид, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ее с различными травмами доставили в больницу. Сейчас ГИБДД ищет водителя, скрывшегося с места ДТП.

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