Под Новосибирском черного лесоруба осудили на 3,5 года условно за 54 березы

Мужчина срубил 54 березы.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Под Новосибирском осудили черного лесоруба за незаконную вырубку 54 берез на территории Купинского лесохозяйственного участка.
— За период с мая 2021 по июль 2021 года подсудимый срубил 54 березы, общим объемом около 33 квадратов. Ущерб, причиненный Лесному фонду РФ, оценили в 882 тысячи рублей, — рассказали в Купинском районном суде.
Суд приговорил сибиряка к 3,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года, а также взыскал с мужчины сумму ущерба. Адвокат попытался оспорить приговор, но суд отказал в апелляции.
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