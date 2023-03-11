Суббота в Новосибирске порадует солнцем и теплом в +5 градусов

В субботу придет очень теплая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в субботу, 11 марта, в Новосибирске порадует горожан. Сегодня синоптики обещают солнце и тепло.

— Ночью будет -5…-7 градусов, днем +3…+5. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Южный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -5…-10, местами до -15, днем +2…+7. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег, днем по западу местами мокрый снег с дождем. На дорогах сильная гололедица.

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