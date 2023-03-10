«Задавил, сдавая назад»: в Новосибирске фура насмерть сбила 50-летнего мужчину на Троллейной

Следователи устанавливают личность погибшего. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на улице Троллейной фура насмерть сбила 50-летнего мужчину. Произошло ДТП вечером в пятницу, 10 марта.

— 66-летний водитель за рулем грузовика MAN, выезжая с территории автокомбината по улице Троллейной, 85 к1, задавил полуприцепом пешехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Личность погибшего еще не установлено. На вид мужчине около 50 лет. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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