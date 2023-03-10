Губернатор Андрей Травников: «Цифровизация социальных услуг сэкономила новосибирцам 28 лет жизни»

Андрей Травников провел заседание «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области». Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провел заседание «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области». Глава региона поставил задачу повысить приоритет цифровизации соцсферы, расширить применение социальных сертификатов, реабилитации.

— Сфера социальной защиты должна стать приоритетной при проведении цифровизации. Это важнейшая тема и приоритет для работы как минимум двух министерств, в том числе, министерства цифрового развития, — отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что это подобная система — очень удобна. Так, в сумме, в прошлом году, за счет перевода работы в цифровую форму, жители Новосибирской области сэкономили себе 28 лет жизни.

Министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева рассказала, что за последние пять лет в регионе было введено более 20 новых мер поддержки. В Новосибирской области ее оказывают около 970 тысячам жителей. При этом, оформить пособия становится все проще, благодаря их переводу в цифровой формат.

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