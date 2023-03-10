В Новосибирской области лоб в лоб столкнулись фура и иномарка

В Новосибирской области произошло жесткое ДТП.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу, 10 марта, в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. На Ленинск-Кузнецкой трассе лоб в лоб столкнулись фура и иномарка.
Авария произошла недалеко от поворота на село Лекарственное в Тогучинском районе.
− От удара фура снесла ограждение и ушла вниз, − рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».
Автомобиль Hyundai ix35 пострадал достаточно сильно. У иномарки существенно повреждена правая часть – по всей видимости, удар пришелся как раз в этот бок.
На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. Информации о пострадавших нет.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию по региону, но пока не получила ответа.
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