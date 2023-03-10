В Новосибирской области лоб в лоб столкнулись фура и иномарка

В Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 10 марта, в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. На Ленинск-Кузнецкой трассе лоб в лоб столкнулись фура и иномарка.

Авария произошла недалеко от поворота на село Лекарственное в Тогучинском районе.

− От удара фура снесла ограждение и ушла вниз, − рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Автомобиль Hyundai ix35 пострадал достаточно сильно. У иномарки существенно повреждена правая часть – по всей видимости, удар пришелся как раз в этот бок.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. Информации о пострадавших нет.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию по региону, но пока не получила ответа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber