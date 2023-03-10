В зоне СВО погиб 37-летний сержант из Бердска Максим Зырянов

Прощание с Максимом состоится 12 марта. Фото: администрация Бердска

В ходе спецоперации на Украине погиб 37-летний сержант из Бердска Максим Зырянов. Мужчина отправился в армию по контракту летом прошлого года. Не стало военнослужащего 28 февраля.

— Мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших воинов. Их подвиг достоин вечной памяти! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима. Низкий поклон защитнику Отечества, — сообщили в администрации Бердска.

Максим был родом из села в Красноярском крае. В Бердск перебрался в 2007 году. Работал в местном строительном магазине.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 12 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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