Жительница Новосибирской области зарезала знакомого, ударившего ее по лицу

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница города Купино убила своего знакомого, который во время застолья ударил ее по лицу. Подробностями истории поделились в Купинском районном суде Новосибирской области.

Конфликт между обвиняемой и потерпевшим произошел еще осенью 2022 года. 25 ноября они вместе распивали спиртное. В какой-то момент сибиряки начали ссориться. Мужчина оскорбил свою оппонентку − мириться с этим она не захотела. Женщина схватила нож и дважды воткнула его в знакомого. Первый удар пришелся в область шеи, а второй − в область левого бедра. Мужчина тогда выжил и продолжил общение с обвиняемой.

Вторая ситуация произошла уже 5 января 2023 года. Сибиряки снова употребляли алкоголь и в процессе начали выяснять отношения. Потерпевший два раза ударил собутыльницу по лицу. Женщина решила взяться за старое и достала нож.

− Реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, Алешина И.М. нанесла потерпевшему лезвием ножа один удар в область грудной клетки слева, чем причинила повреждение в виде колото-резанной раны груди, проникающей в плевральную полость с повреждением левого легкого и сердца (правого желудочка), − рассказали на сайте суда.

От полученной травмы мужчина скончался на месте.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), а также частью первой статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»). Уголовное дело передали в суд.

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