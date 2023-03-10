В Новосибирске на Дзержинском проспекте случилось ДТП: есть пострадавшие

На проспекте Дзержинского случилось ДТП. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске вечером в пятницу, 10 марта, на проспекте Дзержинского случилось ДТП. О произошедшем КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Я ехала по проспекту Дзержинского, там на пешеходном переходе около районной администрации случилось ДТП. Как я поняла, столкнулись несколько машин. На земле лежит человек, — рассказала КП-Новосибирск одна из автомобилисток, проезжавших мимо.

В городской Госавтоинспекции случившееся пока не прокомментировали.

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