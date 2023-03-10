Врач-психотерапевт рассказал, как не допустить расстройств пищевого поведения у детей

Чаще всего расстройствами пищевого поведения страдают девочки-подростки, девушки и молодые женщины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-психотерапевт, специалист по коррекции расстройств пищевого поведения Николай Чеканов рассказал, как избежать развития анорексии или булимии у ребенка. Эксперт отметил, что привычки здорового питания нужно формировать с самого детства.

Специалист подчеркнул − ни в коем случае нельзя упрекать свое чадо за количество съеденного. Даже если вам кажется, что ребенок ест больше, чем положено.

− Нельзя упрекать, подчеркивать, что есть лишний вес, говорить что-то вроде «ты толстая». Если девочка говорит, что хочет похудеть, нужно поддержать ее. Хочешь сбросить 10 килограммов? Давай сходим к диетологу, к нутрициологу, разберемся, сколько, чего и как тебе для этого нужно есть, − приводят слова эксперта «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Пускать все на самотек в этом вопросе нельзя. Иначе ситуация может выйти из-под контроля. Сам ребенок не понимает, к чему приведет отказ от еды или, наоборот, поглощение ее в больших количествах.

Чаще всего расстройствами пищевого поведения страдают девочки-подростки, девушки и молодые женщины.

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