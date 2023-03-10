«Разбила 25 бутылок»: в Новосибирске женщина разгромила витрину с алкоголем из-за угнанной машины

В Новосибирском супермаркете на улице Громова произошел нестандартный инцидент. Фото: «ГВАРДИЯ»

В Новосибирском супермаркете на улице Громова произошел нестандартный инцидент. Вечером 9 марта туда зашла женщина, спокойно подошла к витрине с алкоголем, а потом неожиданно стала хватать бутылки и бросать их на пол. За пару минут, пока персонал магазина еще не успел опомниться, она расколотила 25 тар с вином, пивом и коньяком, стоимостью более 8 тысяч рублей.

— Расправившись с алкоголем, женщина крикнула продавщице: «Что уставилась? !Чего тебе надо ?!», вышла из супермаркета и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого работники магазина, едва отойдя от шока, нажали на кнопку тревожной сигнализации, — рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

ГБРовцы приехали в магазин, опросили людей и отправились искать хулиганку. Обнаружилась женщина во дворе одного из соседних домов: она стояла в окружении подруг и нервно курила. Ее задержали. Как выяснилось позже, женщина стала жертвой угонщика и накануне лишилась своей «Хонды Аккорд», которую парковала возле супермаркета. И, судя по всему, решила именно на магазине сорвать злость от пропавшей машины. Охрана передала хулиганку полицейским. А угнанную машину сотрудники ГИБДД вскоре нашли на площади Маркса.

— В отношении женщины был составлен административный протокол по статье 17. 7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований должностного лица». Проводится проверка, — пояснили в областном ГУ МВД.

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