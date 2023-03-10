До +5! Новосибирцев ждут теплые выходные 11 и 12 марта

Выходные в Новосибирске 11 и 12 марта выдадутся теплыми.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Выходные в Новосибирске 11 и 12 марта выдадутся теплыми. В городе обещают до +5 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Так, в субботу синоптики прогнозируют +3...+5 градусов. Будет облачно, но иногда из-за туч будет показываться солнце.
− Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, − предупредили в Гидрометцентре.
В воскресенье обещают +1...+3. При этом синоптики сообщают, что в течение дня ожидается небольшое понижение температуры. А еще настроение новосибирцев может подпортить мокрый снег.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер