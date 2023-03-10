До +5! Новосибирцев ждут теплые выходные 11 и 12 марта

Выходные в Новосибирске 11 и 12 марта выдадутся теплыми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходные в Новосибирске 11 и 12 марта выдадутся теплыми. В городе обещают до +5 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Так, в субботу синоптики прогнозируют +3...+5 градусов. Будет облачно, но иногда из-за туч будет показываться солнце.

− Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, − предупредили в Гидрометцентре.

В воскресенье обещают +1...+3. При этом синоптики сообщают, что в течение дня ожидается небольшое понижение температуры. А еще настроение новосибирцев может подпортить мокрый снег.

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