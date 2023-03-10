Губернатор Андрей Травников дал старт мероприятий Года педагога и наставника в Новосибирской области

Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать» прошел в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», посвященный старту Года педагога и наставника, которым Президентом РФ объявлен 2023 год, прошел в Новосибирской области. В мероприятии принял участие Губернатор Андрей Травников — глава региона дал официальный старт более чем 500 мероприятиям Года в регионе — часть из них уже начались, многие будут проводиться в течение всего года.

— Хочу высказать слова благодарности всем педагогам, учителям, организаторам педагогической деятельности, наставникам за ваш труд, деятельность, результаты, многие из которых измеряются цифрами, но зачастую их никак измерить или определить нельзя — только благодарностью. Прошлый год оказался переломным в нашем сознании — мы оказались сплоченными, в очередной раз, и в том, что мы умеем отстаивать свою позицию, свое право — в большой степени заслуга многих поколений учителей и педагогов, — отметил Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил организаторов за формат официального открытия Года педагога и наставника и отметил, что мероприятия года уже идут.

— Тематический год — это, в том числе, повод найти ответы на те вопросы, которые возникли в предыдущие годы, — это и кадровые вопросы, и решение вопросов целевой подготовки, обеспечения педагогов жильем и других. Есть еще одна задача — укрепление статуса педагога. Материальные стимулы — это очень важно, но мне кажется, что ваши сегодняшние и будущие коллеги идут в профессию ради уважения. Хорошим результатом этого тематического года будет повышение уважения по отношению к учителю, — подчеркнул Андрей Травников, приветствуя участников открытого урока.

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