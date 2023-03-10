Мэр Новосибирска пообещал художникам компенсировать 10-кратный рост аренды за мастерские

Арендная плата за мастерские увеличится с 28 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал художникам компенсировать рост стоимости аренды мастерских. По предварительным данным, с 28 марта плата увеличится в 8-10 раз. Связан рост с изменением федеральных нормативов. Теперь аренду за мастерские будут рассчитывать по рыночной стоимости.

По словам градоначальника, он уже поручил департаменту и финансовому блоку разработать программу субсидирования художников. Планируется, что компенсация на аренду будет идти из городского бюджета.

Срок, когда субсидии введут, не оговаривался, однако мэр подчеркнул, что проблема будет решена в ближайшее время.

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