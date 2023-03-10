За убийство в психбольницу: в Сибири сын зарезал родную мать во время застолья

В Сибири психически больной сын зарезал родную мать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алтайском крае 42-летний мужчина убил родную мать. Известно, что его за преступление планируют отправить в психбольницу. Так как эксперты выявили у мужчины заболевание психики. Об этом пишет «ТОЛК».

В день трагедии мужчина выпивал у мамы в гостях вместе с гражданской женой и знакомой. Во время застолья родственники поссорились. Произошел конфликт по незначительному поводу.

– В результате мужчина избил свою мать, после чего взял со стола нож и нанес им удар в область шеи потерпевшей. От полученной травмы 64-летняя женщина скончалась на месте ЧП, – сообщают журналисты со ссылкой на региональный Следком.

Экспертиза показала, что мужчина психически болен. Когда убивал мать, не осознавал, что делает. Поэтому сибиряка его планируют направить на принудительное лечение в психбольницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber