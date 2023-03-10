В Новосибирске модернизируют 10 трамваев за 225 миллионов рублей

В 2023 году планируют модернизировать 10 трамваев. Фото: мэрия Новосибирск

В Новосибирске за 2023 год планируют модернизировать 10 трамваев с длительным сроком службы. Обновление одного такого вагона обойдется бюджету города в 22,5 миллиона рублей, 10 — в 225 миллионов рублей.

— Модернизируют 10 трамвайных вагонов модели 71-605. У них заменят кузов, поставят новый электронный тяговый привод, отремонтируют узлы и агрегаты, в том числе колесные пары и тяговые двигатели, — рассказали в мэрии.

В обновленные вагоны установят камеры, систему аудиоинформирования, а также по 6 обогревателей.

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