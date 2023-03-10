Мэр Анатолий Локоть назвал основные источники загрязнения воздуха в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил основные источники загрязнения воздуха в городе.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил основные источники загрязнения воздуха в городе. Эту тему он затронул в эфире радио «Городская волна».
По словам градоначальника, наибольший негативный «вклад» вносит городской транспорт. А именно – выхлопные газы. Среди других загрязняющих окружающую среду факторов − локальные котельные, а также печное отопление.
Анатолий Локоть подчеркнул, что на территории Новосибирска нет предприятий, которые особо опасны для экологии.
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